Singapore fliegt mit A350 nach München

Singapore Airlines A350-900 (Foto: Airbus)

Ab dem 01. Juli 2017 setzt Singapore Airlines auf Direktflügen von München nach Singapur eines der modernsten Flugzeuge ein.

Die Airbus A350 von Singapore Airlines verkehrt zunächst vier Mal pro Woche, ab dem 07. August 2017 erhöht sich die Frequenz auf eine Verbindung täglich. Nach Düsseldorf wird München der zweite Flughafen in Deutschland sein, der Flüge mit dem modernen Jet anbietet.

Mit ihrer fortschrittlichen Technologie und erstklassigen Betriebsleistung gehört die A350 zu den effizientesten Flugzeugen der zivilen Luftfahrt. Passagiere von Singapore Airlines genießen ein verbessertes Reiseerlebnis durch die neueste Generation an Ka-binenprodukten. Dazu gehören 42 Sitze in der preisgekrönten Business Class, 24 in der Premium Economy Class und 187 in der Economy Class sowie das fortschrittliche Unterhaltungsprogramm KrisWorld mit Touch-Display.

Neben einem herausragenden Service zeichnet sich Singapore Airlines auch durch eine junge und zeitgemäße Flotte aus. Mit dem Umstieg von der derzeit genutzten Boeing 777-300ER auf die A350 erfüllt der Premiumcarrier diesen Anspruch auch auf der Stre-cke München-Singapur. Der moderne Airbus kommt zunächst dienstags, donnerstags, samstags und sonntags auf dieser Route zum Einsatz, um dann ab dem 07. August sieben Mal pro Woche den zweitgrößten Flughafen Deutschlands zu bedienen.

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