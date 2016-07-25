Singapore fliegt mit A350 nach Düsseldorf

Singapore Airlines A350-900 (Foto: Airbus)

Neue Airline, neues Ziel, neuer Flugzeugtyp, gleich drei Neuigkeiten galt es am Flughafen Düsseldorf zu feiern.

Ab sofort verbindet Singapore Airlines Düsseldorf dreimal pro Woche nonstop mit Singapur. Weiteres Highlight: Singapore Airlines setzt auf dieser Strecke einen Airbus A350-900 ein. Die Maschine ist das zurzeit modernste Langstreckenflugzeug der Welt und nimmt erstmals den Linienbetrieb ab dem Düsseldorfer Airport auf. Traditionell wurde der Neuankömmling nach der Landung mit einer Wasserfontäne begrüßt. Ebenso erwies ihm die Flughafenfeuerwehr erneut die Ehre, bevor die Maschine wieder Richtung Singapur abhob.

„Ab sofort ist der Düsseldorfer Airport um eine attraktive Langstreckenverbindung reicher. Singapore Airlines gehört zu den renommiertesten Airlines weltweit. Die Entscheidung, Düsseldorf in ihr Portfolio aufzunehmen, ist für uns eine große Auszeichnung und zugleich eine Bestätigung für die wachsende Bedeutung, die unser Airport im internationalen Luftverkehr einnimmt. Ich bin davon überzeugt, dass die Strecke sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber ein großer Gewinn ist. Als Wirtschaftsmetropole und ebenso als beliebtes Tourismusziel gehört Singapur zu den gefragtesten Destinationen weltweit. Darüber hinaus erfüllt der Stadtstaat eine wichtige Drehkreuz-Funktion für schnelle Verbindungen in die pazifischen und asiatischen Wachstumsmärkte“, betonte Thomas Schnalke, Sprecher der Flughafengeschäftsführung, in seiner Begrüßungsrede im Rahmen des Erstflug-Events. „Ich danke Singapore Airlines für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit.“

„Durch eine weitere Nonstop-Verbindung in eine asiatische Wachstumsregion, wird die herausgehobene Stellung des Düsseldorfer Flughafens weiter gestärkt“, freute sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Unser Flughafen ist das Tor Nordrhein-Westfalens zur Welt und eine der Säulen der wirtschaftlichen Prosperität der Stadt, der Region und des Landes.“

„Als die Pläne bekannt wurden, dass Singapore Airlines zukünftig auch Düsseldorf direkt anfliegen will, sprach die heimische Wirtschaft spontan von einer, erfreulichen Nachricht?. Dem kann sich die Landesregierung nur anschließen. Drei Nonstop-Verbindungen pro Woche mit gehobenem Standard verbinden ab heute den Ballungsraum Rhein-Ruhr mit der Wirtschaftsmetropole Singapur. Damit wird eine weitere ‚Brücke‘ geschlagen zu einem der wichtigsten und schnellsten Flug-Drehkreuze Richtung Japan, Australien oder Neuseeland“, erklärte Franz-Josef Lersch-Mense, Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei. „Für die neue Interkontinental-Verbindung nach Singapur wünsche ich Singapore Airlines namens der Landesregierung herzlich willkommen in Düsseldorf und viel Erfolg.“

„Die A350 eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, beispielsweise mehr Nonstop-Flüge zu Langstreckenzielen. Dies hilft uns, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Streckennetzes auszubauen und Singapur als wichtigen Knotenpunkt zu stärken“, sagte Mak Swee Wah, Executive Vice President of Commercial von Singapore Airlines. „Mit den Flügen ab Düsseldorf wird gleichzeitig auch die neueste Generation unserer Kabinenprodukte in Deutschland eingeführt. Dazu gehören Sitze in der preisgekrönten Business Class, Premium Economy Class und Economy Class sowie unser fortschrittliches Unterhaltungsprogramm KrisWorld. Das neueste KrisWorld-System verfügt über viele neue Features sowie über eine intuitive und individuell anpassbare Nutzeroberfläche.“

Die Flüge nach Singapur starten in Düsseldorf dienstags, freitags und sonntags jeweils um 11:50 Uhr. Singapore Airlines setzt auf der Strecke einen Airbus A350-900 mit einer Drei-Klassen-Konfiguration (Business, Premium Economy und Economy) ein. Die Flugdauer zum Flughafen Singapur „Changi“ – einem der am häufigsten ausgezeichneten Airports weltweit und zudem eine der größten und bedeutendsten Drehscheiben Asiens – beträgt rund 13 Stunden. Mit Singapore Airlines können die Passagiere über Singapur bequem diverse Ziele im südostasiatischen Raum wie Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur oder Manila, in Australien unter anderem Sydney, Melbourne oder Brisbane sowie Neuseeland erreichen.

Flughafen Düsseldorf