Singapore fliegt ab Juli mit dem A380 nach LA

Singapore Airlines wird voraussichtlich ab dem ersten Juli 2011 die Route Singapur-Tokio Narita-Los Angeles mit dem Superjumbo bedienen.

Ursprünglich wollte Singapurs Flag Carrier die Strecke bereits auf Beginn des Sommerflugplans mit dem A380 befliegen, musste den Erstflug aufgrund des starken Erdbebens in Japan jedoch verschieben. Jetzt gab Singapore Airlines bekannt, dass der Flug ab dem ersten Juli mit dem A380 stattfinden wird. Der Superjumbo wird jeweils um 09.25 Singapur verlassen, um 17.30 in Narita landen und von hier aus um 19.15 nach Los Angeles starten, wo er um 13.30 landet. Der Retourflug wird LA um 15.45 verlassen und um 19.15 in Narita zwischenlanden, hier wieder um 20.50 starten, um in Singapur um 03.05 wieder zu landen.