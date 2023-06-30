Singapore erholt sich weiter von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Mai 2023 konnte Singapore Airlines 1,824 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 41,7 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Mai 2023 konnte Singapore insgesamt 1,823 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es Corona bedingt 1,287 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Mai 2019 flogen mit Singapore noch 2,181 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai von 7,913 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 9,913 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Mai 8,693 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 6,450 Milliarden Sitzplatzkilometern 33,9 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im Mai 2023 solide 87,2 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 81,5 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Mai 74,2 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 5,1 Prozent weniger als im Vorjahresmai.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Mai 2023 insgesamt 2,827 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es krisenbedingt 1,705 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Mai 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch gut drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.