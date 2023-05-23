Singapore erholt sich weiter von Corona

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im April 2023 konnte Singapore Airlines 1,754 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 53 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im April 2023 konnte Singapore insgesamt 1,754 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es Corona bedingt 1,146 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im April 2019 flogen mit Singapore noch 2,192 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril von 7,385 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 9,529 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im April 8,339 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 5,716 Milliarden Sitzplatzkilometern 53 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im April 2023 solide 87,5 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 77,4 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im April 68,8 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 11,2 Prozent weniger als im Vorjahresapril.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat April 2023 insgesamt 2,694 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es krisenbedingt 1,425 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im April 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch gut drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.