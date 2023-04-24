Singapore erholt sich weiter von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im März 2023 konnte Singapore Airlines knapp 1,8 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 132 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im März 2023 konnte Singapore insgesamt 1,774 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es Corona bedingt lediglich 764,7 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im März 2019 flogen mit Singapore noch 2,197 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz von 6,759 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 9,783 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im März 8,600 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 4,022 Milliarden Sitzplatzkilometer nur halb so viele. Der Sitzladefaktor erreichte im März 2023 solide 87,9 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 59,5 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im März 77,4 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 13,4 Prozent weniger als im Vorjahresmärz.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat März 2023 insgesamt 2,722 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es krisenbedingt lediglich 893 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im März 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,111 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder 87,5 Prozent des Vorkrisenniveaus.