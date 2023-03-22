Singapore erholt sich weiter von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2023 konnte Singapore Airlines mehr als 1,5 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren mehr als dreimal so viele wie im Vorjahresfebruar.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Februar 2023 konnte Singapore insgesamt 1,538 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es Corona bedingt lediglich 473,3 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Februar 2019 flogen mit Singapore noch 1,966 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar von 5,924 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 8,777 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Februar 7,470 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es 2,518 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im Februar 2023 solide 85,1 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 42,5 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Februar 67,5 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das war praktisch gleich viel wie im Vorjahresfebruar.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Februar 2023 insgesamt 2,386 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es krisenbedingt lediglich 544,6 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Februar 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 2,793 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder 85 Prozent des Vorkrisenniveaus.