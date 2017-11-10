Singapore erhöht Frequenz ab Düsseldorf

Singapore Airlines A350-900 (Foto: Airbus)

Singapore Airlines wird ab März 2018 eine vierte Verbindung auf der bestehenden Strecke Düsseldorf-Singapur anbieten.

Der neue Flug startet jeweils mittwochs, erstmals am 28. März 2018, mit der Flug-nummer SQ 337 (Abflug Düsseldorf 11:55 Uhr, Ankunft Singapur 06:20 Uhr Ortszeit) und ist ab diesem Wochenende für Passagiere buchbar.

Wie die drei bestehenden Flüge von Düsseldorf nach Singapur, kommt auf dieser Verbindung der modernen A350-900 zum Einsatz. Derzeit hebt der Airbus von Singa-pore Airlines jeden Dienstag, Freitag und Sonntag in Richtung Löwenstadt ab.

„Wir reagieren damit auf die wachsende Nachfrage aus Deutschland und freuen uns, unseren Kunden aus Düsseldorf eine weitere Verbindung anbieten zu können,“ so SyYen Chen, Singapore Airlines General Manager in Deutschland.

Seit 2016 ist Düsseldorf eines von drei deutschen Drehkreuzen, das zum Strecken-netz der asiatischen Premium-Fluggesellschaft gehört. Singapore Airlines bietet au-ßerdem zwei tägliche Flüge von Frankfurt nach Singapur sowie einen täglichen Flug von Frankfurt nach New York und einen täglichen Flug von München nach Singapur an.

Flughafen Düssledorf