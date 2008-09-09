Singapore Airlines stutzt Treibstoffzuschläge

Singapore Airlines sagte am Montag, sie werde ihre Treibstoffzuschläge auf Kurz- und Mittelstreckenflügen reduzieren.

Damit reagieren sie auf die Beruhigung der Treibstoffpreise. Die Zuschläge werden auf Flügen in Südostasien von USD 40 auf USD 36 fallen. Für Flüge nach Australien, den Nahen Osten und andere Teilen Asiens wird der Zuschlag von USD 110 auf USD 100 gekürzt. Auf Langstreckenflügen nach USA und Europa bleiben die Zuschläge vorerst auf dem gleichen Niveau bestehen.