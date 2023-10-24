Singapore Airlines präsentiert Septemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im September 2023 konnte Singapore Airlines 1,858 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 27,2 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im September 2023 konnte Singapore insgesamt 1,858 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es Corona bedingt 1,460 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im September 2019 flogen mit Singapore Airlines noch 2,240 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember von 8,585 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 10,058 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im September 10,058 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 8,585 Milliarden Sitzplatzkilometern 17,2 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im September 2023 solide 87,6 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 87,0 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im September 81,5 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren drei Prozent mehr als im Vorjahresseptember. Die Frachtauslastung lag dabei bei 57,1 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat September 2023 insgesamt 2,904 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es krisenbedingt 2,135 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im September 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,119 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 93 Prozent des Vorkrisenniveaus.