Singapore Airlines präsentiert Oktoberzahlen
Im Oktober 2025 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,357 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,1 Prozent auf 12,151 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Oktober 10,553 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Anstieg von drei Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Oktober 86,8 Prozent, das entspricht einem Plus von 0,7 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im Oktober 92,2 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 4,6 Prozent weniger als im Vorjahresoktober. Die Frachtauslastung lag dabei bei 53,5 Prozent und hat sich somit um 5,6 Prozentpunkte verschlechtert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Oktober 2025 insgesamt 3,578 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.