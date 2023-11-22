Singapore Airlines präsentiert Oktoberzahlen

Boeing 777-9 Singapore Airlines (Foto: Boeing Concept)

Im Oktober 2023 konnte Singapore Airlines knapp zwei Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 29,2 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Oktober 2023 konnte Singapore insgesamt 1,989 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es Corona bedingt 1,539 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 flogen mit Singapore Airlines noch 2,250 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober von 8,921 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 10,552 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Oktober 9,154 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 7,715 Milliarden Sitzplatzkilometern 18,7 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im Oktober 2023 solide 87,0 Prozent, das entspricht einem Plus von 0,5 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im Oktober 80.7 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 9,2 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Frachtauslastung lag dabei bei 56,1 Prozent und hat sich somit um 3,5 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Oktober 2023 insgesamt 3,087 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es krisenbedingt 2,268 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 96 Prozent des Vorkrisenniveaus.