Singapore Airlines präsentiert Novemberzahlen
Im November 2025 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,327 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,1 Prozent auf 11,894 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im November 10,274 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Rückgang von 0,4 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im November 86,4 Prozent, das entspricht einem Minus von 0,4 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im November 107,7 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 12,4 Prozent mehr als im Vorjahresnovember. Die Frachtauslastung lag dabei bei 60,2 Prozent und hat sich somit um 3,6 Prozentpunkte verbessert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat November 2025 insgesamt 3,528 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von sechs Prozent.