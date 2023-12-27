Singapore Airlines präsentiert Novemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im November 2023 konnte Singapore Airlines gut zwei Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 27,3 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im November 2023 konnte Singapore insgesamt 2,058 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es Corona bedingt 1,616 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im November 2019 flogen mit Singapore Airlines noch 2,327 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember von 9,285 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 10,622 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im November 9,231 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 7,998 Milliarden Sitzplatzkilometern 27,3 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im November 2023 solide 86,9 Prozent, das entspricht einem Plus von 0,8 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im November 85,3 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren sechs Prozent mehr als im Vorjahresnovember. Die Frachtauslastung lag dabei bei 57,9 Prozent und hat sich somit um 1,9 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat November 2023 insgesamt 3,095 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es krisenbedingt 2,407 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im November 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,268 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte im November 2023 damit wieder knapp das Vorkrisenniveau.