Singapore Airlines präsentiert Maizahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Mai 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,360 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 4,2 Prozent auf 12,361 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im Mai 10,455 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 3,4 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Mai 84,6 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,6 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im Mai 102,8 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresmai. Die Frachtauslastung lag dabei bei 58,1 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Mai 2026 insgesamt 3,612 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.