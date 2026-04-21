Singapore Airlines präsentiert Märzzahlen
Im März 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,422 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 9,5 Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 4,5 Prozent auf 12,254 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im März 11,067 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 12,3 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im März 90,3 Prozent, das entspricht einem Anstieg von 6,2 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im März 102,4 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 4,7 Prozent mehr als im Vorjahresmärz. Die Frachtauslastung lag dabei bei 59,0 Prozent und hat sich somit um 2,1 Prozentpunkte verbessert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat März 2026 insgesamt 3,805 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 14,9 Prozent.