Singapore Airlines präsentiert Junizahlen
Im Juni 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,378 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von vier Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 4,1 Prozent auf 12,116 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im Juni 10,464 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 2,5 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Juni 86,4 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im Juni 103 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Die Frachtauslastung lag dabei bei 60,6 Prozent und hat sich somit um 4,2 Prozentpunkte verbessert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Juni 2026 insgesamt 3,677 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent.