Singapore Airlines präsentiert Junizahlen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Juni 2023 konnte Singapore Airlines 1,899 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 35 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Juni 2023 konnte Singapore insgesamt 1,899 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es Corona bedingt 1,406 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Juni 2019 flogen mit Singapore noch 2,297 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni von 8,277 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 9,984 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juni 8,954 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 7,266 Milliarden Sitzplatzkilometern 35 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im Juni 2023 solide 89,7 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 87,8 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Juni 71,1 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 15,2 Prozent weniger als im Vorjahresjuni. Die Frachtauslastung lag dabei bei 51,6 Prozent.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Juni 2023 insgesamt 2,915 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es krisenbedingt 1,938 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Juni 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,228 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.