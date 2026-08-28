Singapore Airlines präsentiert Julizahlen
Im Juli 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,352 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 4,3 Prozent auf 12,443 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im Juli 10,552 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 1,2 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Juli 84,8 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 2,6 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im Juli 100,5 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 1,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. Die Frachtauslastung lag dabei bei 57,9 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Juli 2026 insgesamt 3,683 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.