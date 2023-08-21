Singapore Airlines präsentiert Julizahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Juli 2023 konnte Singapore Airlines 1,940 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 31,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Juli 2023 konnte Singapore insgesamt 1,940 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es Corona bedingt 1,470 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Juli 2019 flogen mit Singapore Airlines noch 1,912 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli von 8,700 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 10,458 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juli 9,303 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 7,631 Milliarden Sitzplatzkilometern 32 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im Juli 2023 solide 89,0 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 87,7 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Juli 77,6 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 5,3 Prozent weniger als im Vorjahresjuli. Die Frachtauslastung lag dabei bei 52,4 Prozent.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Juli 2023 insgesamt 3,023 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es krisenbedingt 2,084 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Juli 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,297 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.