Singapore Airlines präsentiert Januarzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Januar 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,349 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar mit 12,186 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,8 Prozent reduziert. Die Nachfrage erreichte im Januar 10,491 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Rückgang von zwei Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Januar 86,1 Prozent, das entspricht einem Plus von 1,8 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im Januar 92,2 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Die Frachtauslastung lag dabei bei 52,1 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Januar 2026 insgesamt 3,657 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.