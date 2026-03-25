Singapore Airlines präsentiert Februarzahlen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Februar 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,107 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,0 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar mit 10,922 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,1 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im Februar 9,268 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 0,1 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Februar 84,9 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im Februar 86,3 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 9,4 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. Die Frachtauslastung lag dabei bei 56,7 Prozent und hat sich somit um 4,8 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Februar 2026 insgesamt 3,335 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent.