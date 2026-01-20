Singapore Airlines präsentiert Dezemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Dezember 2025 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,462 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,0 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember mit 12,442 Milliarden Sitzplatzkilometer auf gleichem Niveau gehalten. Die Nachfrage erreichte im Dezember 10,897 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Rückgang von 0,8 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Dezember 87,6 Prozent, das entspricht einem Minus von 0,8 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im Dezember 101 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 7,4 Prozent mehr als im Vorjahresdezember. Die Frachtauslastung lag dabei bei 55,2 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Dezember 2025 insgesamt 3,755 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.