Singapore Airlines präsentiert Augustzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im August 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,342 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 3,2 Prozent auf 12,414 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im August 10,512 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 0,5 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im August 84,7 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im August 100,1 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Frachtauslastung lag dabei bei 57,2 Prozent und hat sich somit um zwei Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat August 2026 insgesamt 3,707 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent.