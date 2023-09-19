Singapore Airlines präsentiert Augustzahlen

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im August 2023 konnte Singapore Airlines 1,903 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 30,5 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im August 2023 konnte Singapore insgesamt 1,903 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es Corona bedingt 1,459 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im August 2019 flogen mit Singapore Airlines noch 1,915 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust von 8,790 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 10,375 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im August 9,025 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es mit 7,489 Milliarden Sitzplatzkilometern 30,5 Prozent weniger. Der Sitzladefaktor erreichte im August 2023 solide 87,0 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 85,2 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im August 76,4 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Frachtauslastung lag dabei bei 51,2 Prozent und hat sich somit um drei Prozentpunkte verschlechtert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat August 2023 insgesamt 2,988 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es krisenbedingt 2,083 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im August 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,313 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.