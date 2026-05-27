Singapore Airlines präsentiert Aprilzahlen
Im April 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,360 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 4,3 Prozent auf 12,015 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im April 10,531 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 5,1 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im April 87,7 Prozent, das entspricht einem Anstieg von 0,8 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im April 102,6 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 6,9 Prozent mehr als im Vorjahresapril. Die Frachtauslastung lag dabei bei 57,9 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat April 2026 insgesamt 3,632 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.