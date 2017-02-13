Singapore Airlines platziert Auftrag bei Boeing

Boeing 777-9 Singapore Airlines (Foto: Boeing Concept)

Singapore Airlines will bei Boeing zwanzig weitere Boeing 777-9 und neunzehn Boeing 787-10 kaufen.

Die Kaufabsichtserklärung wurde durch Boeing am 9. Februar 2017 bestätigt. Der neue Auftrag hat bei den aktuellen Listenpreisen einen Marktwert von 13,816 Milliarden US Dollar. Sobald der neue Auftrag finalisiert ist, wird ihn Boeing ins Auftragsbuch übernehmen.

Mit diesen neu bestellten Flugzeugen will Singapurs Flag Carrier weiter wachsen und ihre Flotte mit modernsten Flugzeugen verjüngen.