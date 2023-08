Singapore Airlines plant reine Business Flüge

Dazu will sie die bereits verkleinerte Economy Klasse ganz aus den A340 500 entfernen und eine insgesamt 100 Sitz starke Business Klasse einrichten. Die Nachfrage für die komfortablen Sitze auf diesen Non-Stop-Strecken ist so gross, dass Wartelisten geführt werden müssen. Immer öfters setzen grössere Airlines auf verbesserten und erschwinglicheren Business Klasse Service und erschweren so den All-Business-Class Pionieren wie Eos Airlines Inc. und Silverjet das Geschäft. Die Singapore wird den neuen Service ab Ende Juni für Newark und im September auf Los Angeles Flügen einführen.