Singapore Airlines mit weniger Passagieren

Boeing 777-300ER Singapore Airlines (Foto: plane-mad.com)

Im Juni 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,541 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Abnahme von 2,6 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,3 Prozent auf 9,691 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,8 Prozent auf 7,540 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent verschlechtert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 551 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um 5,9 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni insgesamt 2,556 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 1,2 Prozent.