Singapore Airlines mit weniger Fluggästen

Im Juli flogen mit Singapore Airlines 1,44 Millionen Fluggäste, das sind 14 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Bei Singapore Airlines stellte sich auch im Juli keine Erholung ein, die Passagierzahlen nahmen erneut stark ab. Gegenüber dem Juli 2008 bot die Fluggesellschaft aus Singapore im Juli 2009 12 Prozent weniger Passagiersitzkilometer an, die Kundennachfrage verschlechterte sich um 13 Prozent. Die Auslastung lag im Juli 2009 bei 79,7 Prozent. Alle Regionen ausser Asien und Afrika liefen schlechter als ein Jahr zuvor. Im Frachtverkehr wurden die Kapazitäten um weitere 19 Prozentpunkte nach unten gefahren, die Nachfrage hat sich lediglich um 15 Prozent verschlechtert, daher ist die Auslastung um 3,3 Punkte auf 63,6 Prozent gestiegen.