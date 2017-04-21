Singapore Airlines mit mehr Passagieren
21.04.2017 PS
Im März 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,625 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Anstieg von 2,9 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat verglichen mit dem Vorjahresmärz die Verkehrsleistung um 1,1 Prozent auf 9,830 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 4,1 Prozent auf 7,879 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent.
Die transportierte Frachtleistung erreichte 114 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 5,8 Prozent.
Mit der ganzen Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat März insgesamt 2,727 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.