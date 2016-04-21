Singapore Airlines mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im März 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,579 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Anstieg von 2,1 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat verglichen mit dem Vorjahresmärz die Verkehrsleistung um 1,5 Prozent auf 9,727 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück gefahren. Die Nachfrage blieb mit 7,567 Milliarden Sitzplatzkilometer konstant. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 593 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um 1,1 Prozent.

Mit der ganzen Gruppe flogen im Berichtsmonat März 2,592 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.