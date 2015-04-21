Singapore Airlines mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im März 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,546 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Anstieg von 2,4 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat verglichen mit dem Vorjahresmärz die Verkehrsleistung um ein Prozent auf 9,872 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück gefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 7,567 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 76,6 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 587 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um knapp zwei Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im März mit 307 Tausend Passagieren 9,3 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmärz.