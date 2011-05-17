Singapore Airlines mit Passagieranstieg

Mit Singapore Airlines flogen im April 2011 1,378 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 6,3 Prozent.

Die Auslastung im Passagierverkehr lag im April 2011 bei 74,6 Prozent im Vergleichsmonat 2010 lag sie mit 77,6 Prozent leicht höher. Gegenüber dem letzten Monat hat sich die Auslastung im Passagierverkehr nach Unternehmensangaben jedoch leicht verbessert. Der Ladefaktor über die ganze Flotte im Fracht- und Passagierverkehr ging gegenüber dem Vorjahresapril um 1,1 Prozent auf 68,2 Prozent leicht zurück.