Singapore Airlines meldet weniger Passagiere

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Juni 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,582 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren das 0,9 Prozent weniger.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,5 Prozent auf 9,814 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,4 Prozent auf 7,838 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent verschlechtert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 520 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 1,9 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juni mit 334 Tausend Passagieren 8,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.