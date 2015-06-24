Singapore Airlines meldet weniger Passagiere

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Mai 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,509 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Abnahme von einem Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 2,6 Prozent auf 10,023 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 4,2 Prozent auf 7,381 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 73,6 Prozent.

Die transportierte Frachtleistung erreichte 96,8 Tausend Tonnen und hat sich somit um 0,6 Prozent verbessert.

Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Mai mit 295 Tausend Passagieren 7,7 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmai.