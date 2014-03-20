Singapore Airlines meldet weniger Passagiere

Im Februar 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,397 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Abnahme von 1,8 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar 2014 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,4 Prozent auf 9,122 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 2,1 Prozent auf 7,005 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,4 Prozent von 78,2 auf 76,8 Prozent zurück. Die transportierte Fracht erreichte 73.000 Tonnen und verschlechterte sich somit um 8,1 Prozen. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Februar mit 262 Tausend Passagieren 0,4 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresfebruar.