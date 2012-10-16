Singapore Airlines meldet soliden September

Im September 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,497 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von 6,1 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresseptember um 6,3 Prozentpunkte auf 9,826 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,7 Prozentpunkte auf 7,919 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um einen Prozentpunkt von 79,6 auf 80,6 Prozent verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 574,9 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 4,2 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im September mit 249 Tausend Passagieren sechs Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresseptember.