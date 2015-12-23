Singapore Airlines meldet soliden November
23.12.2015 RK
Im November 2015 flogen mit Singapore Airlines (SIA) 1,545 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 1,8 Prozent.
Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 1,9 Prozent auf 9,495 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um zwei Prozent auf 7,479 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,1 Prozentpunkte auf 78,8. SIA transportierte im November 106 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.
Die ganze Gruppe konnte im Berichtsmonat insgesamt 2,494 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent.