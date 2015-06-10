Singapore Airlines meldet soliden Gewinn

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Singapore Airlines konnte im Geschäftsjahr 2014/15 den Vorsteuergewinn um zwanzig Prozent auf 443 Millionen Singapore Dollar (329 Millionen USD) steigern.

Singapore Airlines schliesst das Geschäftsjahr jeweils auf den 31. März ab. Der Umsatz konnte um zwei Prozent auf 15,566 Milliarden Singapore Dollar (11,555 Milliarden USD) gesteigert werden, während sich die Kosten um 1,1 Prozent auf 15,156 Milliarden Singapore Dollar verteuerten. Der operative Gewinn erreichte 409,4 Millionen Singapore Dollar, das entspricht einem Plus von gut 57 Prozent.