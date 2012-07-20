Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Juni 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,540 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 9,8 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 6,3 Prozentpunkte auf 9,675 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 11,9 Prozentpunkte auf 8,028 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erhöhte sich um 4,2 Prozentpunkte von 78,8 auf 83,0 Prozent. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 587,2 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 0,5 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juni mit 291 Tausend Passagieren 15,0 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.