Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Mai 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,457 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 6,6 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 3,9 Prozentpunkte auf 9,789 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,1 Prozentpunkte auf 7,424 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte von 73,6 auf 75,8 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 566,5 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 7,4 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Mai mit 267 Tausend Passagieren 15,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmai.