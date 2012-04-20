Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im März 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,520 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 10,4 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat im März die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,9 Prozentpunkte auf 9,671 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 11,8 Prozentpunkte auf 7,694 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 73,2 auf 79,5 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 621 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 1,9 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im März mit 274 Tausend Passagieren 13,7 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmärz.