Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Februar 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,354 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 6,5 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Februar 2012 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 5,4 Prozentpunkte auf 8,942 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozentpunkte auf 6,809 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 75,1 auf 76,1 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 543 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um 7,1 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Februar mit 244 Tausend Passagieren 11,9 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresfebruar.