Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Januar 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,642 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Januar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf 10,086 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 8,188 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um einen Prozentpunkt auf 81,2 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo transportierte im Berichtsmonat Januar insgesamt 100,9 Tausend Tonnen Fracht, das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Januar 2017 insgesamt 2,794 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 7,9 Prozent. Die Auslastung aller Flüge lag bei 81,1 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von einem Prozentpunkt.