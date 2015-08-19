Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Juli 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,697 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von vier Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 1,5 Prozent auf 10,193 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,1 Prozent auf 8,628 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Der Sitzladefaktor konnte um 2,9 Prozentpunkte von 81,7 auf 84,6 Prozent verbessert werden.

Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 508 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um fünf Prozent.

Unter dem gemeinsamen Dach von Singapore Airlines werden auch Silkair, Scoot und Tigerair betrieben. Mit allen Airlines von Singapore Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2,676 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.