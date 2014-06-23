Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Mai 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,524 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 3,5 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um zwei Prozent auf 10,286 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 7,707 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 74,9 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 96,2 Tausend Tonnen und hat sich somit um 4,7 Prozent verbessert. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Mai mit 274 Tausend Passagieren 0,4 Prozent weniger Fluggäste zu als im Vorjahresmai.