Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Juli 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,606 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 3,7 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 3,9 Prozent auf 10,447 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,4 Prozent auf 8,446 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um 0,3 Prozentpunkte von 80,5 auf 80,8 Prozent verbessert werden. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 553,0 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 9,1 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juli mit 284 Tausend Passagieren 1,8 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuli.