Singapore Airlines meldet mehr Passagiere
23.07.2013 SRÄB
Im Juni 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,581 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 2,7 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 4,4 Prozent auf 10,096 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 8,230 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,5 Prozentpunkte von 83,0 auf 81,5 Prozent zurück. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 550,0 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 6,3 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juni mit 313 Tausend Passagieren 7,6 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.