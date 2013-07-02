Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Mai 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,472 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von einem Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 3,1 Prozent auf 10,088 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 7,521 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 537,4 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 5,1 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Mai mit 275 Tausend Passagieren drei Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmai.